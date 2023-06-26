Белый дом оценил контакты с РФ в выходные

Контакты администрации США с Россией в выходные были хорошими, Вашингтон рассчитывает на сохранение такого взаимодействия. Об этом заявил в понедельник, 26 июня, на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных. Мы ожидаем, что они смогут быть продолжены», — отметил он.

Как в понедельник сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, США 24 июня контактировали с властями РФ на разных уровнях. В ходе контактов Белый дом напоминал Москве в том числе об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов.

По словам Миллера, контакты шли не только с участием посла США в России Линн Трейси, но и на уровнях в Вашингтоне.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американский посол Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. Посол выразила надежду Вашингтона на то, что ядерное оружие будет в порядке и американские дипломаты не пострадают.

При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведывательные службы 24 июня.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.