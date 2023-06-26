Реклама
Прямой эфир
Спорт
«ПСЖ» хочет получить четкий ответ от Мбаппе по поводу его будущего
Мир
Дым от канадских лесных пожаров пересек Атлантику и достиг Западной Европы
Общество
Полеты в аэропорту Минвод возобновились после устранения дефекта на ВПП
Мир
Власти Украины потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ
Мир
Эрдоган поздравил премьера Греции Мицотакиса с победой на парламентских выборах
Спорт
Сборная Украины нарушила регламент ФИФА в матче молодежного Евро‑2023
Мир
Fox News нашел замену ведущему Такеру Карлсону
Мир
В МИДе высказались о планах Украины вывезти ценности Киево-Печерской лавры
Общество
Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону ликвидирован
Общество
МЧС опубликовало видео спасения животных в ростовском зоопарке
Спорт
Первая ракетка России Касаткина обыграла украинку Калинину на матче в Истборне
Общество
Суд в Москве постановил взыскать с экс-владельца банка «Югра» $115 млн убытков
Мир
Латвия приостановила выдачу россиянам всех типов виз

Белый дом оценил контакты с РФ в выходные

Белый дом заявил, что контакты с Россией в выходные были хорошими
0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контакты администрации США с Россией в выходные были хорошими, Вашингтон рассчитывает на сохранение такого взаимодействия. Об этом заявил в понедельник, 26 июня, на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных. Мы ожидаем, что они смогут быть продолжены», — отметил он.

Как в понедельник сообщил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, США 24 июня контактировали с властями РФ на разных уровнях. В ходе контактов Белый дом напоминал Москве в том числе об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов.

По словам Миллера, контакты шли не только с участием посла США в России Линн Трейси, но и на уровнях в Вашингтоне.

Мятежный покой: как отреагирует рынок акций на события выходных
Аналитики допустили лишь незначительное снижение индексов и ослабление рубля в пределах 87 руб./$ в начале недели

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что американский посол Линн Трейси во время событий 24 июня заявила российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу. Посол выразила надежду Вашингтона на то, что ядерное оружие будет в порядке и американские дипломаты не пострадают.

При этом глава МИДа отметил, что специальные службы России уже разбираются, были ли задействованы западные разведывательные службы 24 июня.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023