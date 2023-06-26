Дело возбудили после падения на ребенка футбольных ворот в Грязях

В Липецкой области после падения на семилетнего мальчика футбольных ворот возбудили уголовное дело о халатности. Об этом региональное СУ СКР сообщает в понедельник, 26 июня.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года на спортплощадке у дома № 15 по улице МРЗ в городе Грязи. Футбольные ворота упали на семилетнего ребенка и придавили его, пишет LipetskMedia.

Мальчика госпитализировали с тяжелой травмой головы, несколько дней он находился в медикаментозной коме. Сейчас ему требуется длительный курс реабилитации. По данным GOROD48, ребенка выписали в конце прошлой недели, назначив амбулаторное лечение.

Как выяснилось, изношенность спортобъектов на площадке по улице МРЗ, 15, составляла 100%. Сооружения должны были демонтировать еще в ноябре 2022 года. Однако, как полагает следствие, из-за бездействия должностных лиц произошло падение незакрепленных ворот, травмировавших ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, а также определяют круг лиц, ответственных за безопасность и демонтаж спортплощадки, состоявшей на балансе районной администрации и находившейся в оперативном управлении городской общеобразовательной школы.

6 июня на спортплощадке в городе Ефремове Тульской области футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика. Ребенок погиб.