Корреспондент «Известий» Денис Кулага в понедельник, 26 июня, показал работу российских орудий по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении.

«Огневая поляна на харьковском направлении — это когда звучат орудия разных калибров, но практически из всей лесополосы. Где бы мы ни проходили, везде слышно, как падают гильзы, как падают снаряды, повсюду порох», — рассказал он.

Кулага также показал, как внутри выглядит схрон для хранения снарядов. По словам одного из российских военных, в хранилище рассортированы все снаряды — осколочно-фугасные, осветительные, активно-реактивные.

«Необычно тихо на этом направлении сегодня, но, с другой стороны, когда работают эти орудия — вражеские, как правило, молчат», — оценил действия российских военных корреспондент.

Днем ранее, 25 июня, Кулага показал работу российских орудий по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения. Он показал орудия, которые в шутку прозвали «стреляющими кустами» из-за серьезной маскировки.

26 июня начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский сообщил о срыве Вооруженными силами РФ попыток ВСУ провести ротации на передовой линии в районе населенных пунктов Новомлынск и Тимковка в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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