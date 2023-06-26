Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону ликвидирован. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

«В 20:35 мск объявлена ликвидация пожара на площади 300 кв. м», — сказали в ведомстве.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Известно, что пожар произошел в здании музея зоопарка. В результате возгорания обрушилась кровля. Площадь пожара достигала 300 кв. м. Ему был присвоен 2-й ранг сложности.

Все животные были эвакуированы сотрудниками зоопарка и личным составом пожарной охраны.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры происшествия.

Ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет почти 57 га. В зоопарке содержатся около 5 тыс. животных, которые относятся к 400 видам. Часть из них занесена в Красную книгу России.