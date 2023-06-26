МЧС опубликовало видео спасения животных в ростовском зоопарке

Сотрудники МЧС России эвакуировали питомцев из загоревшегося зоопарка в Ростове-на-Дону. Кадры спасения животных опубликовали 26 июня в Telegram-канале регионального главного управления ведомства.

Почти 50 человек и 17 единиц техники были направлены на борьбу с огненной стихией на территории экзотариума в Ростове-на-Дону. Уточняется, что обрушилась кровля зоопарка.

«В 20:01 мск была достигнута ликвидация открытого горения. На текущий момент проводится проливка и разборка строительных конструкций. Все животные были эвакуированы совместно сотрудниками зоопарка и личным составом пожарной охраны», — сообщил начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.

Позднее стало известно о ликвидации пожара.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Известно, что пожар произошел в здании музея зоопарка. Его площадь достигала 300 кв. м. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. Проводилась эвакуация животных.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры происшествия.

Ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет почти 57 га. В зоопарке содержится около 5 тыс. животных, которые относятся к 400 видам. Часть из них занесена в Красную книгу России.