Пятый класс пожароопасности сохранится в Пронском районе Рязанской области

На территории Пронского района Рязанской области спрогнозировали чрезвычайный класс пожарной опасности (пятый класс). Об этом районная администрация сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозу, опасность сохранится как минимум до 29 июня. Издание 62INFO.ru пишет, что в лесах региона сейчас довольно сухо, поскольку осадков в июне было недостаточно.

По данным Рязанского ЦГМС, которые приводит РИА «7 новостей», днем 27 июня температура воздуха в регионе составит от +18 до +23 градусов, местами столбик термометра поднимется до +26. Порывы ветра в дневное время могут достигать 15 м/с.

Всего с начала 2023 года на территории Рязанской области произошло 14 лесных пожаров.

Между тем в ряде регионов России начали отменять особый противопожарный режим. Так, с 26 июня он уже не действует в Тюменской области, а также в 26 районах Омской области. В конце прошлой недели его отменили в Челябинской области.