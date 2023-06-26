Первая ракетка России Касаткина обыграла украинку Калинину на матче в Истборне

Первая ракетка России и 11-я ракетка мира, теннисистка Дарья Касаткина обыграла украинскую соперницу Ангелину Калинину в первом круге теннисного турнира категории WTA 500 в британском Истборне. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча продлилась 1 час 14 минут. По итогам матча Касаткина одержала победу над 26-ракеткой мира по рейтингу WTA Калининой со счетом 6:3, 6:1. После состязания спортсменки не пожали друг другу руки.

Следующей соперницей россиянки станет бывшая первая ракетка мира, чемпионка 16 турниров на уровне WTA чешка Каролина Плишкова. Призовой фонд турнира в Истборне превышает $780 тыс.

4 июня Касаткина сразилась с другой украинкой Элиной Свитолиной на матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос», проиграв со счетом 6:4, 7:6. По завершении встречи спортсменка из Украины отказалась от рукопожатия.

Аналогичный случай произошел 19 мая в рамках полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Украинская теннисистка Ангелина Калинина не стала пожимать руку россиянке Веронике Кудерметовой, назвав этот жест неприемлемым. Ранее, в начале марта, россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк не стали пожимать друг другу руки. Девушки также отказались участвовать в съемке традиционного совместного фото по итогам финала турнира WTA в Остине, где в финале победила украинская спортсменка.