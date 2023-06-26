МО показало кадры сопровождения самолета разведки Великобритании

Минобороны РФ в понедельник, 26 июня, показало кадры сопровождения самолета радиотехнической разведки RC-135 и двух истребителей «Тайфун» королевских военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем.

Как следует из видео, разведывательный самолет ВВС Великобритании сопровождали истребители.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря зафиксировали приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели.

Для их опознавания и недопущения нарушения госграницы в воздух подняли два истребителя Су-27. После выполнения задачи российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В начале мая в Польше заявили о перехвате российским Су-35 самолета Turbolet L-410 над Черным морем. Инцидент произошел в ходе операции Frontex под командованием Румынии.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.