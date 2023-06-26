Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону локализовали

Пожар в зоопарке Ростова-на-Дону локализован. Об этом сообщили вечером в понедельник, 26 июня, в региональном управлении МЧС.

«В 19.50 пожар локализован на площади 300 кв. м», — сказал журналистам представитель ведомства.

Корреспондент «Известий» Борис Корягин показал обстановку на месте пожара. Он отметил, что сейчас там находится несколько пожарных расчетов.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день. Известно, что пожар произошел в здании музея зоопарка. Его площадь достигала 300 кв. м. Пожару был присвоен 2-й ранг сложности. Проводилась эвакуация животных.

Очевидцы опубликовали в Сети кадры происшествия.

Ростовский зоопарк является одним из крупнейших в России. Его площадь составляет почти 57 га. В зоопарке содержатся около 5 тыс. животных, которые относятся к 400 видам. Часть из них занесена в Красную книгу России.