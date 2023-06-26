Старейший лауреат Нобелевской премии Джон Гуденаф умер в возрасте 100 лет

Старейший Нобелевский лауреат, один из создателей литиевых батарей Джон Гуденаф умер в возрасте 100 лет. Об этом 26 июня сообщил Техасский университет в Остине (США).

Ученый умер в воскресенье на 101-м году жизни, дополняет «Газета.Ru».

«Его открытие привело к беспроводной революции и дало электронные устройства в руки людей во всем мире. В 2019 году Гуденаф попал в заголовки национальных и международных заголовков, после того как ему была присуждена Нобелевская премия по химии за работу с батареями, награда, которую многие из его поклонников считали долгожданной, тем более что он стал самым старым человеком, получившим Нобелевскую премию», — говорится в некрологе.

Открытие улучшило жизнь миллиардов жителей, подчеркнул президент университета Джей Хартцелл.

Джон Гуденаф, получивший самую престижную в мире научную награду в возрасте 97 лет за разработку литиевых батарей, разделил ее с британцем Стэнли Уиттинхэмом и представителем Японии Акирой Ёсино.

Гуденаф несколько десятилетий работал в Оксфордском университете, а 1986 года он занимал профессорскую должность в Техасском университете в Остине.