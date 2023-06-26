Совбез ООН по запросу РФ обсудит расследование диверсии на «Северных потоках»

Россия запросила на 27 июня в Совбезе ООН новое обсуждение диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил 26 июня в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



«Обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня, не исключаем и общение с журналистами по этому поводу», — написал он.



Также Полянский отметил, что пустые заверения о том, что расследования идут, Россию не устраивают.



«Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют», — добавил дипломат.



16 июня первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и их союзники до сих пор не представили «убедительных опровержений фактов» своей непричастности к диверсии.

Днем ранее Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которое проводят ФРГ, Дания и Швеция.

Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского экономического форума заявил, что отсутствие каких-либо выводов по поводу террористического акта на СП вызывает возмущение. Он также напомнил, что с момента диверсии прошел почти год.

13 июня Politico написала о возможной причастности к инциденту главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По данным газеты, в операции участвовала небольшая команда водолазов на парусной лодке. При этом взорвать трубопроводы изначально планировалось еще в июне 2022 года.



Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщала, что ЦРУ призывало не взрывать «Северный поток» после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов о намерениях Киева.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.