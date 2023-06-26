Спасатели проверили русло реки Геги в поисках пропавшего 9 дней назад мальчика

В Абхазии спасатели продолжают поиски четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило МЧС республики.

«Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с [рекой] Бзыбью», — передает «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Четырехлетний Александр Вакулич приехал с родителями из белорусского города Пинск на отдых. Вечером в субботу, 17 июня, мальчик упал в реку Гега. Более 50 спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры вели поиски ребенка.

23 июня стало известно о том, что в Жигаловском районе Иркутской области трехлетний мальчик утонул в бочке с водой, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».