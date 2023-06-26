Площадь пожара в зоопарке Ростова-на-Дону достигла 300 кв. м
Площадь пожара в зоопарке Ростова-на-Дону достигла 300 кв. м. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС.
«В 18:33 поступило сообщение о загорании кровли административного здания (музея) на территории ростовского зоопарка. По оперативным данным, площадь 300 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Проводится эвакуация животных из зоопарка.
Пожару присвоен второй ранг сложности. Угроза распространения горения отсутствует. К тушению привлечены 48 человек и 17 единиц техники.
Очевидцы опубликовали в Сети кадры происшествия.
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