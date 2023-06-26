Очевидцы сообщили о пожаре в зоопарке в Ростове-на-Дону
Очевидцы сообщили о пожаре вблизи зоопарка в Ростове-на-Дону. Кадры происшествия они публикуют в соцсетях в понедельник, 26 июня.
По предварительным данным, загорелась кровля одного из зданий зоопарка. На место ЧП прибыли спасательные группы.
Ранее, вечером 25 июня, пожар вспыхнул в подмосковном городе Королеве. Очаг возгорания обнаружили на 13-м этаже многоквартирного дома. Как выяснилось, погибли житель вспыхнувшей многоэтажки и пожарный. Причиной возгорания в жилом доме в Королеве мог стать поджог. На месте ЧП работает заместитель прокурора города Королева Андрей Нехорошев.Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
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