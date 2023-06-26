Лавров рассказал о предложении Лукашенко мирно решить ситуацию с мятежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в субботу, 24 июня, предложил российскому президенту Владимиру Путину постараться разрешить ситуацию миром на фоне попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом в понедельник, 26 июня, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров

Лукашенко во время телефонного звонка предложил Путину разрешить сложившуюся ситуацию миром, чтобы избежать кровопролития, которое могло бы произойти в случае продолжения движения мятежников к Москве, сказал Лавров.

«Это предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным. И результат вам известен», — сообщил он в интервью RT.

Кроме того, Лавров заявил о солидарности с РФ многих зарубежных коллег по событиям 24 июня, а также опроверг заявления западных СМИ о панике в странах Африки, вызванных мятежом. По его главы МИД РФ, прошедшие события не повлияют на помощь России в их борьбе с терроризмом.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.