Боррель заявил о необходимости создать в ЕС план на случай «нестабильности» в РФ
Европейский союз (ЕС) должен создать новую стратегию на случай нестабильности в РФ, сказал 26 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге гминистров иностранных дел стран сообщества.
«Подготовка стратегии по такой ситуации занимает время. Мы будем работать над этим. Все будут проводить анализ возможных сценариев развития ситуации <…> Совершенно очевидно, что сейчас наше видение России совершенно другое», — отметил он.
Кроме того, Боррель считает, что ЕС должны удвоить поставки оружия Украине.
Как выяснилось 21 июня, ЕС собирается расширить возможности для реагирования на угрозы своей безопасности в космосе и сократить свою стратегическую зависимость в сфере космических технологий. Сообщалось, что новая стратегия Евросоюза — смена парадигмы, которая направлена на укрепление устойчивости в космосе и за его пределами.