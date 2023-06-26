Британский генерал оправдал жертвы украинцев выигрышем времени для НАТО

Сопротивление украинских военнослужащих в ходе конфликта с Россией помогает НАТО выиграть время и модернизировать свои силы. Об этом заявил начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс, выступая 26 июня в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI).

Он отметил, что храбрость украинцев и их жертвы позволяют НАТО выиграть время для модернизации и обучения армии.



Сандерс подчеркнул, что вне зависимости от исхода нынешнего конфликта «российская угроза будет оставаться». Также он указал на то, что, несмотря на утверждения о политической нестабильности в РФ, российские войска продолжают удерживать территории на Украине.

«Я склонен следовать совету тех, кто живет на восточном фланге НАТО и знает, что никогда не следует списывать Москву со счетов. Тех, кто знает, что на протяжении своей долгой и турбулентной истории Россия неоднократно возрождалась», — отметил генерал.

В том числе он высказал мнение, что разделенная Россия вряд ли пойдет на пользу европейской безопасности.

Накануне стало известно, что Германия планирует разместить в Литве дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.



Ранее, 16 июня, немецкий министр обороны Борис Писториус анонсировал проведение учений с участием Великобритании, Канады и ФРГ в Прибалтике в 2024-м или в начале 2025 года. Он подчеркнул, что маневры нужны для улучшения военной координации на восточном фланге, который, как считает НАТО, «особенно незащищенное».



12 июня, пресс-служба Вооруженных сил ФРГ сообщила о начале крупномасштабных учений Air Defender, в которых задействованы военно-воздушные силы стран НАТО. В мероприятиях участвуют 250 самолетов и 10 тыс. военных из 25 государств.

В конце мая появилась информация о том, что страны НАТО, проводя Air Defender 2023, хотят, в числе прочего, подать четкий сигнал России о боеготовности блока. Однако 1 апреля доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с «Известиями» заявил, что предстоящие учения нужны для демонстрации Европе, под чьим началом и контролем она находятся.