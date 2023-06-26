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В Мурманске состоялся второй Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся»

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Фото: vk.com/arctic_on
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Развитие арктического туризма и комфортной городской среды на Крайнем Севере, аспекты природоохранной деятельности и экологические инициативы для северных широт обсудили участники деловой программы второго Всероссийского форума-фестиваля волонтеров «Арктика. Лед тронулся», который состоялся в Мурманске с 22 по 25 июня. Мероприятие прошло в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд «Росконгресс».

«В последние годы вопросам освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникального природного богатства уделяется приоритетное внимание государства. Важно, что к решению этих серьезных задач активно подключаются волонтеры, студенты, представители общественных организаций, бизнес-структур — энергичные, неравнодушные люди с ответственной гражданской, жизненной позицией. Знаю, что многое уже сделано: за прошедшее время было очищено 110 гектаров арктических территорий и убрано более 5000 тонн отходов. И эта масштабная, востребованная работа обязательно будет продолжена. Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обсудите широкий круг проблем природоохранной тематики, наметите новые ориентиры и планы», — сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в приветственном слове к участникам мероприятия.

Одним из ключевых событий программы форума-фестиваля стала пленарная сессия «В Арктике жить, работать, учиться, познавать». Спикерами встречи выступили представители Минвостокразвития, Государственной думы, Совета Федерации, власти арктических регионов, а также общественники. Вместе с волонтерами они обсудили вопросы контроля уровня жизни местных жителей, экологического волонтерства, повышения кадрового потенциала субъектов Арктической зоны, а также модернизацию законодательства в сфере экологии, мониторинга многолетней мерзлоты и организации добровольческой деятельности.

Также в рамках форума состоялся «Арктический диалог» по вопросам развития бизнеса и привлечения молодых кадров в Мурманскую область. В нем участвовали представители движения «Экосистема», Центра «Арктические инициативы», компаний-партнеров «Чистой Арктики»: «Росатом», «Норникель, «Фосагро» и «Артикуголь».

«В 2021–2023 годах Россия являлась председателем Арктического совета. Один из основных приоритетов нашего председательства – сохранение окружающей среды. С развитием арктических территорий, увеличением количества судов ледокольного флота, туристического потока, грузопотока по Северному морскому пути этот вопрос встает особенно остро. Форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» — уникальная площадка для поиска решений по важнейшим вопросам климатической и экологической повестки, таким как развитие СМП и системы экологического мониторинга в его акватории, функционирование особо охраняемых природных территорий и «генеральная уборка» Арктики», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Помимо этого, во время форума-фестиваля эксперты вместе с волонтерами обсудили реализацию проекта Северного морского пути, функционирование особо охраняемых природных территорий и подготовку кадров для регионов Арктической зоны РФ. Программа также включала проведение мозгового штурма, в ходе которого волонтеры подготовили свои проекты по развитию арктических территорий, а затем защитили их перед экспертами и зрителями.

«Важно, чтобы Арктика прирастала новыми поколениями, создавались новые предприятия, развивалась ее транспортная и энергетическая инфраструктура, жилищное строительство, улучшалось качество городской среды и экологии. Для освоения северных территорий во все времена нужны были самые сильные люди, чтобы в прямом смысле слова преодолевать опасные условия и проламывать льды. Вы уже многое сделали для ликвидации накопленного экологического ущерба, привели в порядок огромные территории. Хочу поблагодарить всех организаторов и участников мероприятия за инициативность и неравнодушие, за активную жизненную позицию, стремление внести свой вклад в развитие Арктики», — рассказал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В рамках форума-фестиваля волонтеры приняли участие в арктической ночной уборке, которая прошла в заполярном поселке Абрам-мыс, а также в подъеме затопленного судна. Помимо этого, МЧС России подготовило для добровольцев мастер-классы, посвященные альпинизму, оказанию первой помощи и помощи на открытой воде, водолазному делу и выживанию в природной среде. Кроме того, волонтеры проверили свои силы в рамках участия в популярной командной спортивной игре «Гонка героев Чистой Арктики».

Культурная программа форума-фестиваля включала просмотр фильма «Нюрнберг» и творческую встречу с создателем этой картины, обзорную экскурсию по Мурманску и технические туры на местные предприятия: «Атомфлот», музей в Североморске и СУЭК.

Участниками мероприятий форума-фестиваля стали 200 человек из 89 регионов РФ, а также Монголии, Боливии, Бангладеш, Пакистана, Словакии и Демократической республики Конго. Перед волонтерами и другими участниками выступили представители федеральных и региональных органов власти, законодательных органов, главы субъектов Арктической зоны Российской Федерации, а также эксперты из экологических и природоохранных организаций.

Организатор второго всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лед тронулся» — Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке АНО «Чистая Арктика».

Первый Всероссийский форум-фестиваль волонтеров «Арктика. Лед тронулся» состоялся 16–18 августа 2022 г. в городе Усинске (Республика Коми). В форуме приняли участие волонтеры из всех субъектов Российской Федерации.

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