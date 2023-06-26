Биохимик оценил влияние готовки на газовой плите на развитие рака

Бензол действительно является канцерогеном, однако при готовке на плите он не вырабатывается в достаточном количестве, чтобы увеличить риск развития онкологических заболеваний. Таким мнением с «Известиями» 26 июня поделился заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

Ранее в журнале Environmental Science & Technology Journal было опубликовано исследование ученых из Стэнфордского университета и выяснили, что при работе газовых плит в воздух выделяется значительное количество бензола. При этом длительное воздействие бензола на организм связывают с онкологическими заболеваниями, в том числе с различными типами лимфом и лейкемии.

«Бензол действительно является канцерогеном, как большинство ароматических полициклических углеводородов, и его производные также канцерогенны. Однако я не думаю, что он вырабатывается в каких-то значимых количествах, потому что все составляющие обычного природного газа, как правило, низкоатомные. Там нет достаточного количества атомов, чтобы образовывался бензол, поэтому это явление не играет значимой роли», — прокомментировал результаты исследования Покровский.

13 марта главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал «Известиям», что самым вредным продуктом с точки зрения канцерогенности и влияния на риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака кишечника, является копченая колбаса.