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Opel представила обновленный логотип

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Фото: Opel
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Немецкий производитель Opel показал обновленный логотип, сообщает 26 июня, в понедельник, пресс-служба концерна концерна Stellantis.

Круглый контур на логотипе Opel получил разрывы, а «молния» теперь состоит из двух линий.

Появление новой «молнии» на логотипе связано с постепенным переходом Opel к выпуску электромобилей. Компания намеревается уже в 2028 году выпускать исключительно электрокары.

Первый автомобиль с новым бейджем выйдет в 2024 году: это произойдет осенью, 5 сентября, во время автошоу IAA Mobility в Мюнхене, где Opel представит концепт-кар.

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Японский автомобильный бренд премиум-сегмента Infiniti объявил 23 июня о масштабном ребрендинге, который изменит не только логотип марки, но и концепцию дилерских центров.

Измененное лого станет четвертым с момента появления Infiniti в 1989 году. В новой версии силуэт уходящей вдаль дороги получит более тонкие линии, а расстояние между буквами увеличится. Компания не планирует присоединяться к современному тренду на двухмерные изображения, сделав эмблему еще более объемной.

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