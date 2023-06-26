Opel представила обновленный логотип

Немецкий производитель Opel показал обновленный логотип, сообщает 26 июня, в понедельник, пресс-служба концерна концерна Stellantis.

Круглый контур на логотипе Opel получил разрывы, а «молния» теперь состоит из двух линий.

Появление новой «молнии» на логотипе связано с постепенным переходом Opel к выпуску электромобилей. Компания намеревается уже в 2028 году выпускать исключительно электрокары.

Первый автомобиль с новым бейджем выйдет в 2024 году: это произойдет осенью, 5 сентября, во время автошоу IAA Mobility в Мюнхене, где Opel представит концепт-кар.

Японский автомобильный бренд премиум-сегмента Infiniti объявил 23 июня о масштабном ребрендинге, который изменит не только логотип марки, но и концепцию дилерских центров.

Измененное лого станет четвертым с момента появления Infiniti в 1989 году. В новой версии силуэт уходящей вдаль дороги получит более тонкие линии, а расстояние между буквами увеличится. Компания не планирует присоединяться к современному тренду на двухмерные изображения, сделав эмблему еще более объемной.