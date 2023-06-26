В США объявили частичную эвакуацию из-за крупной аварии с бензовозом

В США бензовоз, перевозивший потенциально взрывоопасную аммиачную селитру, перевернулся на шоссе в штате Мэриленд. Инцидент вынудил объявить частичную эвакуацию, сообщила Daily Mail 26 июня.

По данным полиции штата Мэриленд, авария произошла около 6:15 утра. Грузовик с потенциальным взрывчатым веществом перевернулся на автомагистрали 81 в Хагерстауне (город в штате Мэриленд), это примерно в часе езды к западу от Балтимора.

Власти вынудили эвакуироваться предприятия в пределах 450 м от места происшествия. Также перекрыли дорогу на длительное время.

На месте работают спасатели, но пока неясно, есть ли пострадавшие.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Новосибирске.