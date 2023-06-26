Минобороны сообщило о ночном ударе по складам боеприпасов ВСУ, все цели поражены

Российские войска ночью нанесли удар по складами артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранных. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», — сказал он.

Также сообщается о поражении всех намеченных целей.

Кроме того, в оборонном ведомстве рассказали, что российская армия за сутки поразила две атаки противника на донецком направлении в районе Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin американского производства.

На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отражены еще четыре атаки украинских боевиков в районе Ровнополя ДНР, добавил Конашенков.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские силы существенно улучшили позиции на краснолиманском и авдеевском направлениях. По его словам, ВСУ проводят перегруппировку на угледарском направлении после ощутимых потерь в живой силе и технике.

Также в понедельник начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военнослужащие вскрыли выдвижение трех штурмовых групп ВСУ севернее Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР и рассеяли их огнем из минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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