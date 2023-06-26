В Госдуме ответили на недовольство Токио законом о Дне Победы над Японией

Закон о Дне Победы над милитаристской Японией, принятый в России, направлен не против японского народа, а против той системы, которая была. Об этом первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил в понедельник, 26 июня.

Ранее в этот день генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией может спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии, передает RT.

«Это празднование победы над империалистической Японией, над тем режимом, который был в то время в Японии, над той властью, из-за которой были уничтожены десятки миллионов мирных жителей, проживающих на азиатском континенте, из-за которых создавались лагеря смерти и производились изуверские опыты над живыми людьми», — подчеркнул парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

По словам Чепы, этот праздник должен напоминать японцам о том, до чего нельзя доводить свою политику.

«Мы этот День Победы никоим образом не направляем против японского народа, а только против той системы, которая была», — сказал депутат.

Ранее, 20 июня, Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, передает НСН.

Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Авторы законопроекта сочли важным указать в наименовании праздника именно на милитаристскую Японию, то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим. Его свержение было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, пострадавших от тягот войны.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года.