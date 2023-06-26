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Со здания Харьковского академического театра убрали упоминание о Пушкине

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Фото: commons.wikimedia.org/Александр Кузубов
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Упоминание о русском писателе и поэте Александре Пушкине убрали со здания Харьковского академического театра. Об этом 26 июня написало украинское издание «Общественное», сославшись на директора театра Елену Ткаченко.

«С фасада здания Академического драматического театра, который до переименования назывался в честь российского писателя Александра Пушкина, сняли вывеску с фамилией литератора, а также напоминание о том, что это был театр русской драмы», — отметило издание.

6 июня — Пушкинский день: когда появился и как отмечают праздник великого русского поэта

Ранее, 24 июня, в Telegram-канале «Деколонизация. Украина» появилось сообщение о том, что в селе Верхняя Мануйловка Козельщинского района Полтавской области Украины демонтировали памятник писателю Максиму Горькому. Этот монумент ему был в регионе последним.

В начале июня мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию о демонтаже памятника Пушкину в микрорайоне Шулявка. В 2009 году правительство Украины постановило внести этот монумент в государственный реестр недвижимых памятников как объект культурного наследия. Однако в мае 2023 года украинский минкульт снял с двух скульптур Пушкина в центре Киева этот статус.

21 марта издание «Думская» заявило о том, что в Одессе демонтировали мемориальную доску в честь Горького. Демонтаж одобрила историко-топонимическая комиссия при горсовете.

Украинское агентство «Одесса медиа» в январе сообщило о том, что сквер в городе Измаил Одесской области, который был назван в честь Александра Пушкина, переименовали в Литературный. На его территории до этого демонтировали профиль поэта.

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