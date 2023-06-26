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Сюжет:

В ДНР рассказали об изменении ситуации после наступлении ВСУ в пользу России

Гагин: ситуация в ДНР после наступления ВСУ обратилась в пользу России
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские войска на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) существенно выиграли от начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам советник врио главы республики Ян Гагин 26 июня.

«С начала контрнаступления [ВСУ] ситуация изменилась в нашу пользу хотя бы потому, что начиная с четвертого числа они потеряли 13 тыс. убитыми, это их цифры», — отметил он.

Гагин подчеркнул, что в это число не входят множество пропавших без вести и раненых, которые навсегда выбыли из рядов украинских войск. Для сравнения он напомнил о потерях СССР в войне в Афганистане, когда Советский Союз потерял 15 тыс. бойцов. Украина же потеряла почти такое же число военнослужащих всего за три недели.

Кроме того, по словам советника врио главы ДНР, украинские боевики несут потери не только на линии столкновения, но и в тылу. Так, благодаря российским артиллеристам часть техники противника, в том числе и поставленная НАТО, уничтожается еще до попадания в зону боевых действий.

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Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин на встрече с военкорами сообщил, что в начавшемся 4 июня контрнаступлении ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а их потери в личном составе приближаются к катастрофическим.

При этом телеканал CNN со ссылкой на западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что наступательные операции Украины проходят не так, как ожидали страны Запада.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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