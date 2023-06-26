159 тыс. заявок поступило на участие в «Лидерах России»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на участие в конкурсе «Лидеры России» в 2023 году поступило 159 тыс. заявок со всех регионов страны. Он сообщил об этом в понедельник, 26 июня, в ходе выступления.

«159 тыс. заявок поступило из всех регионов Российской Федерации, всех 89, включая все освобожденные новые регионы <…> и еще 89 стран мира», — подчеркнул он.

По его словам, суммарное количество желающих принять участие по России превысило 1 млн человек. В республиках Кавказа, а также в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Кургане, Великом Новгороде и на Алтае больше половины конкурсантов — женщины. Кроме того, к соревнованию подключились молодые люди из зоны специальной военной операции.

Кириенко отметил, что участники серьезно отнеслись к заочным этапам тестирования в рамках проекта, предварительно изучая культурное наследие и географию страны. В числе конкурсантов, как правило, руководители крупных компаний, государственные служащие, ректоры вузов и директора школ и ученые. В этом году они разработали свыше 16 тыс. управленческих решений из разных сфер экономики и промышленности. К контрольному тесту конкурса допустили 3 тыс. человек. По его прохождении они приступят к региональным этапам соревнования.

По итогам прошедших четырех сезонов конкурса более 420 человек получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сфере науки, образования, здравоохранения и информационных технологий, уточнили на официальном сайте проекта. С учетом новых заявок за всю историю конкурса в нем приняли участие люди из 150 стран мира.

Прием заявок на «Лидеры России» стартовал 4 апреля, а завершился 14 мая 2023 года. Только за первые сутки с начала регистрации поступило 17,5 тыс. заявок. Одним из главных призов конкурса станет грант в размере 1 млн рублей.