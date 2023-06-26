Власти Александрии заявили о возможном нахождении людей под завалами рухнувшего дома

Под завалами многоэтажного дома, рухнувшего в египетском городе Александрия, могут быть люди. Об этом 26 июня заявил губернатор одноименной провинции Мухаммед Тахер аш-Шериф, его заявление передает телеканал Hadath.

По его словам, очевидцы рассказали спасателям, что во время обрушения 13-этажного здания внутри него были люди. Кроме того, на первом этаже в супермаркете находились сотрудники и покупатели. К настоящему времени известно о четырех пострадавших.

Также на парковке находились автомобили.

Аш-Шериф поручил всем профильным ведомствам и силам гражданской защиты разобрать завалы и спасти пострадавших. После обрушения в завалах вспыхнул пожар, который был потушен, уточняет «Газета.Ru».

Власти установили кордон безопасности вокруг места происшествия. Подача газа и электричества в здание приостановлены.

Здание было построено в 1970-х годах. Его верхний этаж подлежал сносу.