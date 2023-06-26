В США заявили о признании НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией
Лидеры НАТО тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией. Об этом написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии «зеленых» Аджаму Барака.
Он высказал мнение, что президент США Джо Байден заблуждается или лжет, когда говорит о том, что НАТО более сплочено, чем когда-либо прежде в истории.
«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — написал Барака.
Ранее, 16 апреля, Барака раскритиковал политику Америки, направленную против России. Он отметил, что публичное дистанцирование Франции от США доказывает непродуктивность политики США по отношению к РФ.
Также он заявил, что немецкий народ придерживается такой же позиции, после того как стало понятно, что США атаковали газопровод «Северный поток».
11 апреля китайская газета Global Times назвала провальными попытки США сохранить гегемонию. Страны теперь больше сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества, пояснил автор материала.