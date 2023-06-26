Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT указала на проблемы ВСУ при попытках наступления
Мир
Со здания Харьковского академического театра убрали упоминание о Пушкине
Общество
Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
Мир
Полиция Чехии заявила о росте продаж наркотиков из-за украинских беженцев
Мир
Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Мир
«Роскосмос» показал на фото из космоса место ЧП с батискафом в Атлантике
Мир
Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus
Экономика
ФПК задействует 3,4 тыс. дополнительных поездов для летних перевозок по России
Армия
В ДНР рассказали об изменении ситуации после наступлении ВСУ в пользу России
Мир
Швеция выделила Украине гуманитарную помощь в размере $35,5 млн
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

BMW опубликовала первые фотографии заряженного универсала M5 Touring

0
Фото: BMW
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий концерн BMW обнародовал первые фотографии заряженного универсала M5 Touring с гибридной силовой установкой, сообщает 26 июня, в понедельник, пресс-служба компании.

Универсал получил силовую установку кроссовера XM: битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 л, который развивает 748 л.с. (1000 Нм), в паре с дополненной электромотором трансмиссией.

В ближайшее время в Баварии начнутся дорожные испытания M5 Touring, после чего автомобиль привезут на знаменитую трассу Нюрбургринге, где разработчики займутся настройкой подвески и полного привода.

Пассионарий: чем удивил новый электрический седан из Китая
Тест-драйв премиального Voyah Passion

Mercedes-Benz 20 июня представил универсал E-класса нового поколения (S214). По сравнению с прошлым поколением силуэт нового универсала E-класса стал более стремительным и обтекаемым, особенно заметен увеличившийся наклон заднего стекла. Вместе с измененной формой изменились и аэродинамические показатели (Cx) модели: коэффициент сопротивления S214 снизился с 0,27 до 0,26.

Примечательно, что объем багажника автомобиля уменьшился: S214 вмещает в себя 615 л, что на 25 л меньше, чем у поколения S213. Кроме того, впервые в истории универсалов E-класса модель лишилась опционального третьего ряда сидений ― для автомобилей этого сегмента возможность вместить семь человек в салоне была уникальной.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023