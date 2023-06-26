BMW опубликовала первые фотографии заряженного универсала M5 Touring

Немецкий концерн BMW обнародовал первые фотографии заряженного универсала M5 Touring с гибридной силовой установкой, сообщает 26 июня, в понедельник, пресс-служба компании.

Универсал получил силовую установку кроссовера XM: битурбированный двигатель V8 объемом 4,4 л, который развивает 748 л.с. (1000 Нм), в паре с дополненной электромотором трансмиссией.

В ближайшее время в Баварии начнутся дорожные испытания M5 Touring, после чего автомобиль привезут на знаменитую трассу Нюрбургринге, где разработчики займутся настройкой подвески и полного привода.

Mercedes-Benz 20 июня представил универсал E-класса нового поколения (S214). По сравнению с прошлым поколением силуэт нового универсала E-класса стал более стремительным и обтекаемым, особенно заметен увеличившийся наклон заднего стекла. Вместе с измененной формой изменились и аэродинамические показатели (Cx) модели: коэффициент сопротивления S214 снизился с 0,27 до 0,26.

Примечательно, что объем багажника автомобиля уменьшился: S214 вмещает в себя 615 л, что на 25 л меньше, чем у поколения S213. Кроме того, впервые в истории универсалов E-класса модель лишилась опционального третьего ряда сидений ― для автомобилей этого сегмента возможность вместить семь человек в салоне была уникальной.