Московским предпринимателям предложили бесплатные консультации по продвижению в сети

С помощью столичного портала для малого бизнеса mbm.mos.ru предприниматели теперь могут получить консультации экспертов на тему повышения эффективности сайтов и разработать стратегию контент-маркетинга, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, специалисты дают предпринимателям конкретные рекомендации, выполнение которых позволит увеличить конверсию и продажи. Чтобы получить консультацию, необходимо подать заявку на странице проекта.

«Сегодня сайт — это визитная карточка компании. С его помощью можно рассказать о бизнесе, привлечь новых клиентов и увеличить продажи. Поэтому важно, чтобы интернет-площадка отвечала всем современным требованиям», — отметила Сергунина.

На консультации по SEO-аудиту (работе с поисковыми системами) предпринимателям помогут составить план по улучшению позиции в поисковой выдаче. В рамках темы «Технический анализ сайта» эксперты расскажут об основных технических ошибках и помогут проверить работу скриптов и выявить уязвимости в коде, а в рамках консультации по направлению «Поведенческий анализ сайта» специалисты разберут визуальные особенности интернет-страницы и ее удобство для пользователей.

«Профильные консультации» запустили на портале mbm.mos.ru осенью 2022 года. Сейчас пользователям доступно порядка 20 тем по четырем направлениям: «Социальные сети», «Маркетинг и продвижение», «Работа с персоналом» и «Оптимизация сайта».

Самая востребованная тема — «Настройка рекламной кампании в социальной сети «ВКонтакте». На нее приходится 25% всех заявок. На втором месте — «Продвижение бизнеса через рассылки», а на третьем — «Подготовка маркетинговой стратегии».

Mbm.mos.ru — портал государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. МБМ предлагает предпринимателям помощь в открытии и развитии своего дела, организует отраслевые мероприятия, образовательные и акселерационные программы.