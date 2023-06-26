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Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам строгого режима

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Московский областной суд в понедельник, 26 июня, приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и другие преступления.

«Суд признал виновным Мавриди А.Н. в убийстве, незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима», — говорится в решении суда.

Помимо заключения, Мавриди назначено ограничение свободы на 1,5 года после отбытия наказания. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски матери и гражданской жены убитого. По ним осужденный обязан выплатить гражданской жене жертвы 1,5 млн рублей, 2 млн рублей его матери и 1,2 тыс. рублей в пользу детей Маругова.

Суд назначил сообщникам Мавриди от 6,5 и до 13 лет колонии. Один из обвиняемых во время судебного заседания устроил дебош. Он бил ногами по стеклу, выражая недовольство присутствием журналистов.

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21 июня Мавриди принес в суде извинения потерпевшим и полностью признал вину.

Московский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве Маругова в июне прошлого года. В ходе заседания адвокаты Мавриди заявили, что у их подзащитного шизофрения. Однако экспертиза признала его вменяемым.

В августе 2021 года Мавриди и еще четверо заключенных сбежали из изолятора временного содержания в Истре, отжав и скрутив замки с двери камеры. Мавриди задержали 14 сентября 2021 года благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Позднее он предпринял еще одну попытку побега из СИЗО.

Бизнесмен Маругов — владелец «Озерецких колбас» и «Мясной империи» — был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Мавриди и его напарник Паша Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Помимо убийства бизнесмена, Мавриди также обвиняют в похищении человека, вымогательстве, отмывании преступных доходов, незаконном лишении свободы, побеге из-под стражи и незаконном обороте оружия.

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