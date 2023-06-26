В ДНР рассказали о ежедневных ударах украинских боевиков по прифронтовой зоне
Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам в прифронтовой зоне ежедневно приводят к жертвам среди мирного населения, заявил в понедельник, 26 июня, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
Украинские формирования помимо ударов по позициям и порядкам Вооруженных сил РФ ежедневно обстреливают населенные пункты в прифронтовой зоне, сказал он.
«К сожалению, у нас ежедневно по всей линии фронта есть жертвы среди мирного населения», — приводит «РИА Новости» слова Гагина.
Такие действия украинских военных являются геноцидом и бесчеловечным поведением, поэтому ВСУ могут рассматриваться только как «сборище негодяев и преступников», добавил он.
25 июня ВСУ ударили по району торгового центра «Донецк сити» в Донецке. Стало известно о гибели от обстрела женщины 1956 года рождения, а также юноши 2005 года рождения.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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