Мужчина погиб во время подводной охоты в Белгородской области

В Вейделевском районе Белгородской области во время подводной охоты утонул мужчина. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Информация о происшествии поступила в ведомство в ночь на 24 июня от очевидца. Он рассказал, что ночью приехал вместе с другом на пруд Надежда в село Саловка для подводной охоты. Через некоторое время после погружения мужчина обнаружил, что уже долго не видел своего товарища.

Самостоятельные поиски результата не принесли, в связи с чем подводный охотник обратился к спасателям. Около 16:00 водолазы подняли со дна пруда тело утонувшего мужчины 1974 года рождения.

По данным Бел.Ru, в поисково-спасательных работах были задействованы 10 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

21 июня сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области сотрудники турбазы обнаружили тело рыбака, пропавшего 13-го числа. Предполагается, что его лодка перевернулась, в результате чего мужчина оказался в воде и утонул.