Honda отозвала 1,3 млн автомобилей

Японский производитель автомобилей Honda объявил отзывную кампанию 1,3 млн автомобилей из-за неработающей камеры заднего вида, сообщает в понедельник, 26 июня, агентство Reuters.

Проблема с неисправным разъемом кабеля, который не передавал изображение с камеры заднего вида на экран, затронула владельцев Honda Odyssey 2018–2023 годов выпуска, кроссоверов Pilot 2019–2022 годов и Passport, выпущенных с 2019 по 2023 год.

Большинство автомобилей, которые требуют доработки, были проданы в Соединенных Штатах: количество американских автовладельцев в отзывной кампании составляет 1,2 млн. Еще 88 тыс. автомобилей были реализованы на рынке Канады, еще 16 тыс. ― в Мексике.

Российское представительство концерна BMW 23 мая объявило об отзыве многотысячной партии автомобилей по причине возможных проблем с механизмом подушек безопасности. Речь идет о 37 276 автомобилях BMW X5 (E70), X6 (E71 и E72), выпущенных с ноября 2006 по июнь 2014 года.

Из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности и «при неблагоприятных обстоятельствах» вероятны взрыв и травмы пассажиров.