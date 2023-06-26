Кирилл Аверьянов о партии Шор в Молдавии

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NYT указала на проблемы ВСУ при попытках наступления
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Со здания Харьковского академического театра убрали упоминание о Пушкине
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Голикова опровергла дефицит лекарств в аптеках и медорганизациях России
Политика
В МГУ допустили осведомленность РФ об участии стран БРИКС в переговорах с Киевом
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Полиция Чехии заявила о росте продаж наркотиков из-за украинских беженцев
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Сальдо опроверг данные о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
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«Роскосмос» показал на фото из космоса место ЧП с батискафом в Атлантике
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Германия не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus
Экономика
ФПК задействует 3,4 тыс. дополнительных поездов для летних перевозок по России
Армия
В ДНР рассказали об изменении ситуации после наступлении ВСУ в пользу России
Мир
Швеция выделила Украине гуманитарную помощь в размере $35,5 млн
Экономика
Путин продлил до конца 2023 года ответные меры России на потолок цен на нефть
Экономика
Россияне вложили в негосударственную пенсию 130 млрд рублей в 2022 году

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