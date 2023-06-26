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В Пензе возбудили уголовное дело после отравления спиртосодержащей продукцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело возбуждено в Пензе в связи с отравлением двух мужчин спиртосодержащей продукцией. Об этом 26 июня сообщило Следственное управление СК РФ по Пензенской области.

«По предварительным данным следствия, 23 июня двое 18-летних молодых людей употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную на разлив в одной из торговых точек города Пензы. Впоследствии оба потерпевших госпитализированы с признаками отравления метанолом», — сообщило ведомство в Telegram.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Следователи провели осмотр места приобретения спиртосодержащей продукции. В настоящее время устанавливаются происхождение алкогольного напитка и лица, причастные к совершенному преступлению.

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5 июня в нескольких регионах РФ произошло массовое отравление напитком «Мистер Сидр». При исследовании в нем обнаружили примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Число пострадавших превысило 100 человек, скончалось более 30.

Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя, был задержан в тот же день. Позднее стало известно, что Гусейнов не признал вину. Cуд арестовал его на два месяца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране. Позднее в ведомстве сообщили, что из оборота было изъято 37,6 тыс. л суррогатного напитка.

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