Чиновники администрации президента США Джо Байдена считают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) медленным. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила The New York Times (NYT).

Один высокопоставленный чиновник администрации Байдена в частной беседе с газетой назвал результаты украинского контрнаступления «отрезвляющими», добавив, что ВСУ «отстают от графика», говорится в материале.

«Высокопоставленный военный представитель США также признал более медленный, чем ожидалось, темп операций, но добавил, что это не было неожиданностью, учитывая обширную оборону России», — передает газета слова еще одного собеседника.

Кроме того, NYT, сославшись на свои источники, заявила о потере минимум 17 машин пехоты Bradley, отправленных на Украину.

22 июня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери ВСУ с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

За день до этого Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.

13 июня глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.