Избирком Запорожской области заявил о проведении выборов в течение трех дней

Выборы в Запорожской области будут проходить три дня с 8 по 10 сентября. Об этом 26 июня сообщили в избиркоме региона.

«Принято решение, что выборы будут проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября 2023 года», — говорится в Telegram-канале комиссии.

Ранее, 17 июня, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что планирует избираться на пост главы региона после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным его кандидатуры.

15 июня глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Минобороны и Федеральная служба безопасности (ФСБ) считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре. По ее словам, было принято решение о проведении выборов депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований 10 сентября.

30 сентября 2022 года ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.