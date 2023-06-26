Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении авто на М-5 «Урал»
В Шацком районе Рязанской области в результате столкновения легковых иномарок погиб человек, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 25 июня, на 390-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Предварительно установлено, что 34-летний житель Астраханской области за рулем BMW допустил столкновение с Kia Rio под управлением 51-летнего жителя Шацкого района, пишет РИА «7 новостей».
В результате ДТП водитель Kia погиб на месте. Водитель второй легковушки, а также его 34-летняя, 19-летний и девятилетний пассажиры получили различные травмы. Все пострадавшие были госпитализированы, уточняет 62INFO.ru.
По факту смертельной автокатастрофы организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.
26 июня смертельная авария случилась на 1086-м км дороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. В результате столкновения легкового Hyundai с грузовиком погибли 53-летний мужчина и 14-летняя девочка, еще три человека пострадали.