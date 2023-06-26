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Стали известны подробности финансирования Зеленского Евросоюзом

Politico: Евросоюз финансирует Зеленского через внебюджетный Европейский фонд мира
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Евросоюз (ЕС) пытается стать оборонным блоком, несмотря на правовые ограничения, об этом говорится в материале, опубликованном 26 июня на сайте американского издания Politico.

ЕС снабжает режим украинского лидера Владимира Зеленского через внебюджетные организации, в частности Европейский фонд мира (ЕФМ). Этот фонд изначально ориентировали на работу с Африкой, но с 24 февраля 2022 года он нацелен на Украину.

«Он используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ноябре 2022 года ЕС запустил Миссию военной помощи Европейского союза, финансируемую ЕФМ на сумму €100 млн для обучения 15 тыс. украинских солдат. При этом в феврале текущего года их число удвоилось.

Пока чиновники ЕС «корчатся, пытаясь выделить средства на оборонные проекты», скептики уверены, что этих средств слишком мало, чтобы повлиять на реальный баланс сил. По словам одного европейского дипломата, Москва вряд ли испугается, глядя на такую военную помощь.

Однако военные расходы ЕС на Украине значительны, а общий вклад ЕФМ в Украину составляет €5,6 млрд, отмечают авторы публикации.

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Ранее в понедельник Совет ЕС одобрил увеличение на €3,5 млрд объема ЕФМ, из которого выделяются средства на оружие для Киева. Общий финансовый поток фонда составляет €12 млрд. Раз в несколько месяцев из него выделяется по €500 млн на поставки оружия Украине.

До этого, 20 июня, агентство Bloomberg написало, что Европейский союз готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Причем в отличие от предыдущих финансовых пакетов для Украины предстоящий транш будет формироваться за счет взносов государств — членов ЕС, а не рыночных займов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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