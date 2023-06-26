WhatsApp запустит возможность временно закреплять сообщения

В мессенджере WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения в чатах и группах. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Так, в чатах можно будет закрепить сообщение на 24 часа, семь или 30 дней. По истечении выбранного срока оно открепится само. Уточняется, что пользователь сможет открепить сообщение в любой момент.

Точная дата появления в мессенджере новой функции пока не анонсирована, поскольку, как отметили в WABetaInfo, данная функция пока находится на этапе разработки.

Ранее, 21 июня, «Газета.Ru», сообщала, что Google признала и исправила баг со «шпионящим» за пользователями WhatsApp микрофоном. Из-за этой ошибки пользователи думали, что за ними следят с помощью мессенджера.

Еще об одном обновлении стало известно 14 июня: WhatsApp вводит функцию видеосообщений в последних бета-версиях. Пока функция доступна только избранным бета-тестировщикам, но в ближайшие недели она постепенно будет внедряться для большого количества пользователей.