WhatsApp запустит возможность временно закреплять сообщения
В мессенджере WhatsApp появится возможность временно закреплять сообщения в чатах и группах. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Так, в чатах можно будет закрепить сообщение на 24 часа, семь или 30 дней. По истечении выбранного срока оно открепится само. Уточняется, что пользователь сможет открепить сообщение в любой момент.
Точная дата появления в мессенджере новой функции пока не анонсирована, поскольку, как отметили в WABetaInfo, данная функция пока находится на этапе разработки.
Ранее, 21 июня, «Газета.Ru», сообщала, что Google признала и исправила баг со «шпионящим» за пользователями WhatsApp микрофоном. Из-за этой ошибки пользователи думали, что за ними следят с помощью мессенджера.
Еще об одном обновлении стало известно 14 июня: WhatsApp вводит функцию видеосообщений в последних бета-версиях. Пока функция доступна только избранным бета-тестировщикам, но в ближайшие недели она постепенно будет внедряться для большого количества пользователей.