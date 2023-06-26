Пожилой автомобилист погиб при съезде машины в кювет в Новосибирской области

В Колыванском районе Новосибирской области в результате съезда машины в кювет погиб пожилой автомобилист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в понедельник, 26 июня, около 11:30 на безымянной дороге со стороны Северного обхода Новосибирска. Предварительно установлено, что в районе остановки «СНТ «Кедр» 76-летний водитель Nissan допустил съезд в дороги в кювет и потерял сознание. Машина проехала около 200 м и врезалась в препятствие.

В результате ДТП пенсионер получил различные травмы, от которых скончался на месте. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть автомобилиста, пишет издание VN.ru.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Организована доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в этот же день сообщалось о ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске. В результате столкновения грузовика Iveco с легковушкой Lada Vesta погиб один человек, еще трое пострадали.