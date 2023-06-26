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Военный эксперт прокомментировал планы ФРГ о размещении в Литве еще 4 тыс. военных

Военный эксперт Крамник: Россия будет реагировать на размещение еще 4 тыс. солдат ФРГ в Литве
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Военный эксперт Илья Крамник в понедельник, 26 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал информацию о том, что ФРГ планирует разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительно 4 тыс. военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

По его словам, это событие «не произойдет завтра».

«Вот этот процесс идет не первый месяц, там уже давно — с 2017 года — сидит в Литве многонациональная боевая группа под управлением немецкого штаба, и давно говорится о возможности специального развертывания немецкой бригады. Обсуждали, что в 2026-м могут ее развернуть, <...> но пока что еще нет условий для постоянного развертывания», — подчеркнул Крамник.

Он уточнил, что постоянное развертывание подразумевает проживание военнослужащих и членов их семей, что потребует дополнительного времени.

«Реагировать, конечно же, потребуется — нам надо будет внимательно посмотреть, какие массивы есть в Калининграде, что можно и нужно ли добавить в Белоруссии, например. Исходя из этого уже наш Генеральный штаб может принять решение соответствующее», — заключил Крамник.

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Министр обороны Германии Борис Писториус 16 июня анонсировал проведение учений с участием Великобритании, Канады и ФРГ в Прибалтике в 2024-м или в начале 2025 года. Он подчеркнул, что маневры нужны для улучшения военной координации на восточном фланге, который, как считает НАТО, «особенно незащищенный».

Ранее, 12 июня, пресс-служба Вооруженных сил ФРГ сообщила о начале крупномасштабных учений Air Defender, в которых задействованы военно-воздушные силы стран НАТО. В мероприятиях участвуют 250 самолетов и 10 тыс. военных из 25 государств.

Как стало известно 5 июня, в рамках Air Defender 2023 НАТО будет отрабатывать сценарии отражения атаки дронов и крылатых ракет.

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