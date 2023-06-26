NYT указала на проблемы ВСУ при попытках наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на поставки новейшего западного вооружения, сталкиваются с рядом сложностей при попытках наступательных действий, пишет газета The New York Times 26 июня.

В частности, по данным издания, речь идет об обширных минных полях, защищающих линию обороны российских сил, особенностях местного рельефа, а также о линии укреплений. Как уточняет газета, украинские войска при попытке наступления выдвинули колонну с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, однако одна из них наехала на мину, в результате чего техника была обездвижена. Вся украинская колонна изменила направление, отступая.

Помимо этого, российские ударные вертолеты Ка-52 смогли проскользнуть мимо украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), замедляя движение сил Киева, одновременно повреждая или уничтожая предоставленные Западом танки и боевые бронемашины.

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, российские силы доказали свою способность восстанавливать некоторые минные поля, разминированные с помощью западного оборудования. По его словам, ВСУ в некоторых местах вдоль линии фронта делают паузы, чтобы переоценить, какие тактики и методы прорыва работают лучше всего.

Ранее, 24 июня, обозреватель Филлипс Пейсон О’Брайен в статье для The Atlantic заявил, что западная военная техника не спасает ВСУ от поражений по причине эффективности русского оружия. Он написал, что у российской стороны больше военно-воздушных сил. Автор также обратил внимание на то, что по технологическим характеристикам российские самолеты превосходят украинские.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что при попытках украинского наступления наблюдаются значительные потери личного состава, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.