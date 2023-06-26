Полиция Чехии заявила о росте продаж наркотиков из-за украинских беженцев

Правоохранители Чехии привлекли к ответственности 3418 человек по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками, среди которых 57 украинцев. Наибольшее количество правонарушений было зафиксировано в Праге, сообщила 26 июня чешская полиция Чехии со ссылкой на годовой отчет Национального центра по контролю за наркотиками в 2022 году.

В отчете отмечается, что, в частности, рост продаж наркотиков связывают с конфликтом на Украине и наплывом украинских беженцев.

Полиция конфисковала имущество и финансовые активы на сумму более 105 млн чешских крон (€444 млн).

Подавляющее большинство привлеченных к ответственности были гражданами Чехии — 3099 человек, за ними следовали словаки — 75 человек, украинцы — 57 человек и поляки — 40 человек.

«Наиболее частыми поводами для привлечения к ответственности были незаконное изготовление наркотических и психотропных веществ и хранение наркотиков для личного употребления», — говорится в сообщении.

19 июня сообщалось, что в Чехии пьяный украинец напал на двух человек из-за сигареты.

Ранее, 9 июня, AP News сообщило, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) устали от солидарности с украинскими беженцами. Так, издание сообщает, что поддержка 4 млн украинских беженцев, о которых заботятся в ЕС, является неизменной, но в специальном докладе говорится, что в некоторых государствах-членах начинает проявляться «усталость от солидарности».

4 июня сообщалось, что жители польского Красныстава начали жаловаться на украинских беженцев, которые «держат в страхе» город. Согласно сообщению, город стал местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих близких из-за группы из нескольких десятков украинских беженцев.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.