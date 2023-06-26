Посол Молдавии в РФ заявил об обсуждении парламентом отмены Дня Победы

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий 26 июня заявил «Известиям», что парламент республики обсуждает инициативу отмены празднования 9 мая Дня Победы и учреждения 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.

«Эта инициатива обсуждается, парламент обсудит и примет решение. <…> У меня нет календаря, эти вопросы к парламенту», — сказал он.

21 июня стало известно, что правительство Молдавии одобрило соответствующий законопроект. Теперь за него должны проголосовать депутаты парламента.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва негативно относится к инициативе Молдавии.

В марте представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии. Она выражала надежду, что в Кишиневе найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с Российской Федерацией.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.