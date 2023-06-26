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Лавров назвал бредом утверждения Запада о якобы намерении РФ подорвать ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Утверждения Украины и других западных стран о том, что Россия якобы собирается подорвать Запорожскую АЭС (ЗАЭС), являются бредом. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это бред, мы уже многократно всё это комментировали», — сказал он в интервью RT.

Министр отметил, что в России к слову «бред» иногда добавляют ссылку на определенного животного», таким он и является.

Подобные заявления уже стали «затасканной угрозой», которая многократно всплывает в медийном пространстве устами представителей киевского режима, подчеркнул Лавров.

«Все эти люди натренированы, в том числе для ведения информационной войны, прежде всего англосаксами, поляками и даже прибалтами, которые для Украины стали старшими товарищами», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее в понедельник разведчик США в отставке Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. Он назвал угрозу настоящей, отметив, что националисты потом намерены обвинить в произошедшем россиян.

По мнению Риттера, после разрушения Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на ядерную катастрофу для изменения хода конфликта на фоне неудач ВСУ.

24 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности Запорожской атомной электростанции, прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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