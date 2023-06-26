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Суд приговорил бойца ММА Магомедова к условному сроку за вымогательство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мещанский суд Москвы 26 июня вынес приговор бойцу ММА Асхабу Магомедову, обвиняемому в вымогательстве денег у подростка. Мужчину приговорили к четырем годам условно, а также штрафу в 300 тыс. рублей.

Еще один дела, гражданин Таирбеков, получил три года условно, а также штраф в 200 тыс. рублей.

В апреле 2022 года против Магомедова было возбуждено уголовное дело за вымогательство денег у несовершеннолетнего.

Сообщалось, что знакомая Магомедова купила у подростка брендовые туфли, оказавшиеся подделкой. Боец MMA заступился за девушку и вместе с друзьями стал звонить несовершеннолетнему и его матери с требованием вернуть деньги. В результате спортсмен забрал у подростка 600 тыс. рублей, после чего мать потерпевшего обратились в полицию.

Спортсмен был задержан 18 мая в номере одного из московских отелей.

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