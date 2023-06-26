В Москве на Калужском шоссе водители помогли перейти дорогу утятам

На Калужском шоссе в Москве водители помогли перейти дорогу утке с птенцами. Очевидцы в понедельник, 26 июня, поделились соответствующим видео в Сети.

На записи можно увидеть, как неравнодушные останавливают автомобили и направляют утку с птенцами в безопасное место от проезжей части.

Ранее, 17 июня, в Иркутске сотрудники МЧС спасли попавших в трубу ливневой канализации утят. Они заметили птенцов, пока патрулировали реку Ангара. Взрослая утка кричала и хлопала крыльями около берега. Семерым птенцам помог дайвер Дмитрий Соколов.