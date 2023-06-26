Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Заявил в понедельник, 26 июня, отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — заявил он.

По его мнению, после прорыва Каховской ГЭС украинский президент Владимир Зеленский будет готов устроить катастрофу на ЗАЭС, чтобы изменить ход конфликта на фоне неудачного контрнаступления ВСУ.

Таким же мнением делился глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 14 июня. По его словам, власти Украины могут совершить новую провокацию в ЗАЭС после неудач в ходе наступления. Он также указал, что киевские власти не отказались от планов форсировать Днепр в Херсонской области и выше по течению Днепра в районе Энергодара после прорыва Каховской гидроэлектростанции.

Позднее, 24 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевский режим, обвиняя Москву в угрозах для безопасности Запорожской атомной электростанции, прикрывает свои планы создать там аварийную ситуацию.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.